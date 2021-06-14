Kahramanmaraş'ta Jandarma'nın 182. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Kahramanmaraş’ta vatandaşların teveccühünü kazanarak kent genelinde asayişten trafiğe uyuşturucuyla mücadeleden birçok konuda suç oranlarını düşürerek büyük bir başarı elde eden İl Jandarma Komutanlığı 182'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kahramanmaraş’ın huzuru için gece gündüz demeden Kahraman şehrin halkına hizmet eden İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Törende Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Atatürk Meydanında düzenlenen tören, korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Çelenk sunumunun ardından askeri personelin yanı sıra vatandaşlar da saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını okudu.