Kahramanmaraş'ta jandarma personeli yabancı dil öğrenecek

Protokol kapsamında, yabancı dil eğitimi almak isteyen askeri personele okuma, dinleme, yazma ve konuşma unsurlarında A1 düzeyinde eğitim verilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen imza töreninde, projeyle hedeflerinin A1 düzeyinde Almanca ve İngilizce eğitim almak isteyen jandarma personellerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Proje kapsamında Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurslar açılacağını anlatan Kaba, eğitimin ardından başarılı olan kursiyerlere sertifika verileceğini ifade etti.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay da askeri personelin sadece mühimmat konusunda değil yabancı dil konusunda da donanımlı olması gerektiğini belirterek, imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.