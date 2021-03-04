Kahramanmaraş'ta Jandarma’dan normalleşme uyarısı geldi
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından sorumluluk sahasında ekip araçları ve cami hoparlörlerinden vatandaşları bilgilendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 04.03.2021, 13:23 04.03.2021, 16:38
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından sorumluluk sahasında ekip araçları ve cami hoparlörlerinden vatandaşları bilgilendirdi.
İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk sahasında bulunan mahallelerde ikamet eden vatandaşları ekip araçlarından ve camilerin ses sistemi üzerinden kontrollü normalleşme dönemi hakkında bilgilendirmek anonsu yapıyor.
Denetimlerin ve kontrollerin süreceğinin de bilgisini veren jandarma ekipleri, vatandaşları kontrollü normalleşme döneminde salgın kurallarına daha fazla dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
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