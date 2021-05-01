Kahramanmaraş'ta jandarmalar sokak hayvanlarını besledi
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi.
KAHRAMANMARAŞ 01.05.2021, 16:26
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hayvanların beslenebilmesi için kent merkezinin ormanlık alanları ile ilçelerde farklı noktalara mama, yem ve su konuldu.
Ekipler, devriye faaliyeti sırasında gördükleri sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi, elleriyle besledikleri hayvanlara su içirdi.
Özellikle hayvanların yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda dağıtım yapılırken sağlık sorunları bulunan hayvanlara da yardımcı olundu.
Ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca sokak hayvanlarına mama ve yem bırakacak.
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