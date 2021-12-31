Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında devriye görevi yaptıkları sırada kanadı yaralı ve uçmakta zorlanan şahin gördü.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şahine su ve yiyecek verildi.

Ekipler, şahini tedavisinin yapılması amacıyla Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim etti.

Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.