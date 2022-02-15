Kahramanmaraş'ta jandarmanın dikkati kamyon kasasında çıkan yangının büyümesini önledi

Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde bulunan jandarma uygulama noktası civarında A.K. (39) yönetimindeki 63 VA 589 plakalı kamyonun kasasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada bölgede denetim yapan jandarma trafik timleri dumanları fark ederek kamyonun yanına gitti. Kamyonu kontrol eden ekipler, sürücü A.K'nin uyuduğunu fark etti.

Sürücüyü uyandırarak bölgeden uzaklaştıran ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bölgeye itfaiye gönderilmesini talep etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek soğutma çalışması yaptı.