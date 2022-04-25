Kahramanmaraş'ta kablo hırsızları yakalandı!
Kahramanmaraş’ta kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 25.04.2022, 14:03
Edinilen bilgilere göre, Türkoğlu ilçesi Yeşilova mevkisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri karayolu üzerinde hızlı seyreden bir aracı takibe aldı. Ekiplerin takibi sonucu durdurulan araç içinde yaklaşık 600 metre haberleşme kablosu ele geçirildi. Olayla ilgili M.İ.(27), V.D.(34) ve S.Ü.(23) gözaltına alındı. Çalıntı kablolara iletişim şirketine teslim edildi.
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