Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı!
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 03.10.2020, 09:52
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Alınan bilgiye göre, Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyoğlu ve Göllühöyük mahallelerinde enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.
Bölgede önlem alan ekipler, Kılılı Mahallesi'nde A.Y. (37), C.K. (36) ve E.K'yı (33) kablo hırsızlığı yaptıkları sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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