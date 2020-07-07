Kahramanmaraş'ta kaçak avcılık denetimler aralıksız devam ediyor!
Elbistan Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsularda balık popülasyonun korunması ve balıkların yumurtalarının bırakacağı güvenli bir ortam hazırlamak amacıyla kaçak avcılığını önlenmesi için denetimler aralıksız devam ediyor.
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile Su Ürünleri Yönetmeliği hükümlerine göre çıkarılan, 4/1 Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ve 4/2 Amatör Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ gereği, İlçemizde "Su Ürünleri Av Yasağı" başlamıştı. 1 Temmuz 2020 ve sonrasında ise akarsulardaki av yasağı devam ederken baraj ve göllerde sportif olta balıkçılığına izin verildi.
Akarsulardaki yasaklar devam ettiğinden Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve Elbistan Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından aralıksız olarak sürdürdükleri denetimlerde; uzatma ağı, sertme ve tırıvırı ile kaçak balık avı yapan çok sayıda şahsa idari işlem yapıldı.
Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ; Uygulanan zaman, boy ve tür yasağı su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu vurguladı.
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