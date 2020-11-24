Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi kullandıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.
KAHRAMANMARAŞ 24.11.2020, 22:28
Kahramanmaraş İl Jandarma komutanlıkları ekipleri, kaçak kazıların önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Kırsal Ağcsar Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan A.T, A.A.T, O.D. ve K.D'yi kullandıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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