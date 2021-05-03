Kahramanmaraş'ta kaçak keklik avlayan 3 kişiye para cezası
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzeneklerle keklik avlayan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.
KAHRAMANMARAŞ 03.05.2021, 16:56
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Akbayır Mahallesi kırsalında tuzakla avcılık yapıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, S.S, İ.E. ve A.E'yi suçüstü yakaladı.
Kaçak avcılara idari para cezası uygulanırken, keklik avında canlı mühre olarak kullanılan kınalı keklikler ile tuzaklara el konuldu.
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