Kahramanmaraş'ta kaçak nargile tütünü operasyonu
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 23.12.2020, 16:40
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuflar Mahallesi'nde kaçak tütün satışı yapıldığı bilgisini aldı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.E.S'ye ait olduğu tespit edilen 120 paket kaçak nargile tütünü ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.S.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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