Kahramanmaraş'ta kaçak tütün ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen operasyonunda bir miktar kaçak tütün ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 26.02.2021, 20:39
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Ekiplerce yapılan aramada 63 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Araç sürücüsü şüpheli hakkında "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" kapsamında bin 404 lira adli para cezası uygulandı.
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