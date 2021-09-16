Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonları

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.K.'nin kaçak telekomünikasyon yedek parçalarını birleştirerek yaptığı telefonları internet ve sosyal medya aracılığıyla sattığı ve şüphelinin hakkında çok sayıda şikayetin bulunması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, 2 mikroskop, 2 dijital voltmetre, 1 lehim makinesi, 13 tornavida, 1 neşter uçlu tamir seti, 1 telefon ekran yapıştırıcısı, 224 cep telefonu kasası, 45 batarya, 14 ekran, 40 titreşim motoru ile çok sayıda telekomünikasyon yedek parçası ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan ekipler kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışma kapsamında Dumlupınar Mahallesi Sait Zarifoğlu Caddesi üzerinde durduğu bir motosiklette arama yaptı.

Aramada 7 gümrük kaçağı telefon ele geçirilirken, şüpheli A.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.