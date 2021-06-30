Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 11 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 30.06.2021, 15:42
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Pazarcık ilçesi Çöçelli Mahallesi yakınlarında durdurdukları hafif ticari araçta inceleme yaptı.
Dedektör köpeğinde kullanıldığı aramalarda 11 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili M.K. (43) gözaltına alındı.
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