Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu!
Kahramanmaraş’ta kaçakçılık ekipleri tarafından bir otomobile yapılan operasyonda piyasa değeri 110 bin TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 28.06.2021, 15:18 28.06.2021, 15:29
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezinde kontrol edilen araçta yapılan aramda maddi değeri yaklaşık 110 Bin TL olan 82 paket (82 kilogram) ambalajlanmış kaçak sigara tütünü, 15 kilogram ambalajlanmış kaçak aromalı tütün, 100 Bin adet kaçak makaron, 2 kilogram kıyılmış Adıyaman tütünü bulundu. Kaçak tütünlere el koyan polis ekipleri, araçta bulunan T.Y ve F.E hakkında yasal işlem başlattı.
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