Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli hakkında işlem yapııldı
Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ 17.04.2021, 22:20
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte kaçakçılara yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında, Yahya Kemal Mahallesi Veziroğlu Bulvarı'nda bulunan bir işyerinde kaçak ürünlerin satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, işyerinde yaptığı aramada gümrük kaçağı 160 kilogram sarmalık tütün, 30 bin sigara sarma pamuğu, 420 bin boş makaron, 37 kilogram paketlenmiş tütün, 650 paket sigara sarma kağıdı, 23 kilogram nargile tütünü ve 726 puro ele geçirildi.
Olayla ilgili işyeri sahibi hakkında E.D'nin hakkında yasal işlem başlatıldı.
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