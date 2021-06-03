Kahramanmaraş'ta ‘Kademeli Normalleşmede’ sıkı denetim!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri şehir genelinde ‘Kademeli Normalleşme’ süreciyle faaliyete geçen işletmelerde ve toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygunluk denetimi gerçekleştiriyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi pandemiyle mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri, “Kademeli Normalleşme” döneminin başlamasıyla birlikte şehir genelinde toplu taşıma araçlarının kesiştiği merkez duraklarda, otobüs hatlarında ve kademeli normalleşme sonrası yeniden faaliyete geçen kahvehane, kafe, çay bahçesi, internet kafe gibi işletmelerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygunluk denetimi gerçekleştiriyor. Denetlenen işletmeler, İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) sistemine kaydedilerek kontrol altına alınıyor. Denetimlerde kurallara aykırı davranan işletme ve vatandaşlar hakkında idari işlem uygulanıyor.
Vatandaşlarımız Kurallara Uyuyor
Denetimlere ilişkin Zabıta Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “17 günlük tam kapanma sonrası yeniden faaliyete geçen işletmelerde ve ortak kullanım alanlarında pandemi kurallarına uygunluk denetimimiz devam ediyor. İşletme sahiplerimiz ve vatandaşlarımız, özverili şekilde davranarak büyük ölçüde kurallara uyuyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için şehir genelinde oluşturduğumuz denetim ekiplerimizle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygunluk denetimlerimiz devam edecek” ifadelerine yer verildi.
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