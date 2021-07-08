Kahramanmaraş'ta Kadın Acil Destek Uygulaması tanıtıldı
Kahramanmaraş'ta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.
KAHRAMANMARAŞ 08.07.2021, 13:04
İl Emniyet Müdürlüğünce kadına yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanan "Mutlu Kadın, Huzurlu Aile, Güçlü Toplum" projesi kapsamında kent genelindeki reklam panolarında KADES'i tanıtıcı çeşitli afişler yayınlandı.
Kentteki bir alışveriş merkezinde stant açan polis ekipleri, burada şiddet veya saldırıya maruz kalan kadınların bir tuşla emniyet güçlerine ulaşarak yardım istemelerini amaçlayan uygulamanın tanıtımını yaptı.
KADES hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı broşürleri kadınlara dağıtan ekipler, kadınlara uygulamanın nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak anlattı.
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