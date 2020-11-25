Kahramanmaraş'ta kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle, ilimizde de Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İl Müftüsü Celal Sürgeç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile ilgili kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıya katılım gösteren ilgililer “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla turuncu maske taktı.

Toplantıda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Bu toplantıda bizlerde, ilimizde paydaş kurumlarla kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle ilgili koordine edilmesi gereken hususları hep birlikte değerlendireceğiz. Bu sayede atacağımız adımlarla ilgili kurumlarımızın önerilerini değerlendirip bundan sonraki yapacağımız çalışmaların yol haritasını çizmiş olacağız” dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında faaliyetlerini içinde buldukları Pandemi sürecinde de devam ettirdiklerini belirten Vali Coşkun, “ Bilindiği üzere Pandemi dönemindeyiz ve bizlerde çalışmalarımızı sürece uygun bir şekilde yapıyoruz. Bugünkü toplantımız da hayırlara vesile olsun, şiddetin olmadığı günler niyazında bulunuyoruz, diye konuştu.

Toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Semereci tarafından yapılan çalışmalarla ilgili sunumlar yapılmasının ardından sona erdi.