Kahramanmaraş'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü!

AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanı Gül Çitil Okur, partisinin il binasında yaptığı konuşmada, kadınların çığlıklarına rağmen fiziksel ve psikolojik şiddetin devam ettiğini, kendilerinin her şeye rağmen şiddetle mücadele çağrısından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Okur, "AK Parti Kadın Kolları teşkilatı olarak bir kez daha doğru olanı, bir kez daha adaletli olanı, bir kez daha vicdanlı olanı haykırıyoruz. Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla mücadelemizi dün olduğu gibi bugünde, yarında sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından kadınlar, hazırladıkları dövizlerle ve turuncu kurdeleyle kadına yönelik şiddeti protesto etti.