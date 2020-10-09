Kahramanmaraş'ta kadınlar ürettikleri maskelerle ev ekonomisine katkı sağlıyorlar!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemize de bulaşarak binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele noktasında ülke yöneticilerimiz virüsün ilk çıktığı antan itibaren etkin bir şekilde mücadele sarf etmekte.

Pandemiyle birlikte kurulan döner sermaye işletmesiyle İŞKUR işbirliğinin yanı sıra kursiyerlerin ürettikleri maskeler hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de döner sermayeye getirisi gerçekleştiriliyor.

Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi, Müdürü Mehmet bülbül kursiyerlerin bu kapsamda aile bütçelerine katkı sağladıklarını kaydetti.