Kahramanmaraş'ta kadınlara maske dağıtıldı!

Kadına yönelik şiddete farkındalık için Kadın Aile Müdürlüğü tarafından belediye önünde kurulan stantta vatandaşlara ve belediye personeline farkındalığın sembol rengi olan turuncu renkli maske dağıtıldı.

Belediye ekipleri tarafından dağıtılan turuncu maskeleri takan kadınlar, ekiplere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Müdürü Tuğba Gökçen, gazetecilere, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak ve kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla gün boyunca belediyenin girişlerinde turuncu maske dağıtacaklarını söyledi.