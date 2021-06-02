Kahramanmaraş'ta kafe ve restoranlarda yüzler gülmeye başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkisini hissettiren koronavirüs salgını nedeniyle birçok iş yeri çalışmaya ara vermişti. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımlarıyla birlikte Kahramanmaraş'ta kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar dün sabah 07.00 ile masada servis vermeye başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kepenklerini kaldırıp dükkanlarının kapılarını açan esnaflar, genel temizliklerini yaptıktan sonra ‘dükkan kapısı hak kapısı’ diyerek rızıklarına sebep olacak olan müşterilerini beklemeye başladı. Kafe, çay ocağı, kahvehane, lokanta, restoran gibi işletmelerde uzun bir sürenin ardından ilk defa müşterilerin iş yerinde ağırlayacak olmanın heyecanı yaşandı. Bazı iş yeri sahipleri ilk müşterilerinden ücret talep etmezken, bazı işyeri sahipleri de kazandıkları ilk parayı siftah parası olarak dükkanlarının girişine attı. Vatandaşlar uzun zaman sonra masada yemek yemenin mutluluğunu yaşarken, kafe sahipleri ilgiden memnun kaldı. Normalleşme sürecinde yeme-içme mekanları saat 07.00 ile 21.00 arası masa servisi, 21.00 ile 24.00 arası da paket servis olarak hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen genelgeye göre işletmeler belirli kurallar çerçevesinde hizmet verecek.