Kahramanmaraş'ta kafelerin çalışma saatleri genişletildi!
Geçtiğimiz haftalarda atılan normalleşme adımları kapsamında restoran ve kafeler yeniden faaliyete açılmıştı.
KAHRAMANMARAŞ 10.06.2020, 17:11 10.06.2020, 21:19
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Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lokanta kafe, gibi işletmelerin kapanış saati 22'den 24'e uzatılmıştır" dedi.
Konu ile ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Yaşar İce İşletmecisi Koray Kanbur bu kararın kafelere çok olumlu geri dönüşler sağlayacağının altını çizdi.
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