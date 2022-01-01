Kahramanmaraş'ta kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye ceza uygulandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kırsal Beyoğlu Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda, kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 6 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.

İşletme sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.