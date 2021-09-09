Kahramanmaraş'ta kaldırım işgaline yönelik çalışma
Şehir genelinde yoğun denetim gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yaya yolları ve engelli geçitlerindeki işgallere karşı çalışmalarını sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.09.2021, 14:34
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıtası kent genelinde yoğun denetim gerçekleştiriyor. Şehir merkezinde ticari faaliyetin odaklandığı alanlarda da düzenlenen denetimlerle, engelli ve yayaların geçişlerini engelleyen kaldırım işgallerine geçit verilmiyor. Engelli rampalarının önüne park eden otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik işlemlerin yanı sıra kaldırımlarda yer alan masa ve sandalyelerin kaldırılması noktasında da uyarılarda bulunuluyor. Kurallara uygun olmayan şekilde kaldırım işgallerinin sürmesi halinde yasal işlem uygulayan ekipler, merkezi arterlerdeki rutin denetimlerini sürdürüyor.
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