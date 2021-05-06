Kahramanmaraş'ta kanala düşen köpeği itfaiye kurtardı!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sulama kanalına düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
KAHRAMANMARAŞ 06.05.2021, 13:27 06.05.2021, 14:22
Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki sulama kanalına düşen köpeği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, kanaldaki hayvanı yaptıkları çalışma ile kurtardı.
Sağlıklı olduğu görülen köpek ekiplerce salıverildi.
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