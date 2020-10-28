Kahramanmaraş'ta Kandil dolaysıyla 'Halep Kahkesi' tezgahlarda yerini aldı

Bu gece dolaysıyla kandil simitlerinde satışlar başladı. vatandaşlar kandil simidi alarak geçmişlerini yâd ediyor.

Kentimize özgü kandil simidi “Halep Kahkesi” olarak ta biliniyor, her kandil ve özel günlerde fırıncıların üretimini arttırdığı kandil simitleri vatandaşların beğenisini topluyor ve tezgahlarda alıcılarını bekliyor.

Mevlit Kandili dolaysıyla kandil simidini satan esnaf Aksu Haber’e konuştu.