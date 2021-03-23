Kahramanmaraş'ta kanepeden düşen kadın hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kanepeden düşen 52 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 23.03.2021, 19:27
Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'nde ikamet eden Ayşe Balta, dengesini kaybederek yattığı kanepeden düşmesi sonrasında rahatsızlandı.
Kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınan Balta, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bu arada, Balta'nın rahatsızlığına bağlı görme kaybının da bulunduğu öğrenildi.
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