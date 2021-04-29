Kahramanmaraş'ta kapanma öncesi trafik çilesi!

Kentin en işlek caddelerinde araç kuyruğu oluştu sürücüler canından bezdi.

Metrelerce oluşan araç kuyruklarına bir de trafik ışıkları dahil olunca manzara pes dedirtti.

Kahramanmaraş’ta daha önce hiç böyle trafik yoğunluğu, metrelerce araç kuyruğu görülmemişti.

Trafik işkencesi kısıtlamanın başladığı dakikalara kadar sürdü.

HABER – EMRE ATAÇ – MURAT BALTACI