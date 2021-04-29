Kahramanmaraş'ta kapanma öncesi trafik çilesi!
Kahramanmaraşlılar kapanmaya saatler kala yollara düştü o karmaşaya işten çıkanlarda eklenince trafik yoğunluğu %80’e dayandı.
KAHRAMANMARAŞ 29.04.2021, 11:46
Kentin en işlek caddelerinde araç kuyruğu oluştu sürücüler canından bezdi.
Metrelerce oluşan araç kuyruklarına bir de trafik ışıkları dahil olunca manzara pes dedirtti.
Kahramanmaraş’ta daha önce hiç böyle trafik yoğunluğu, metrelerce araç kuyruğu görülmemişti.
Trafik işkencesi kısıtlamanın başladığı dakikalara kadar sürdü.
HABER – EMRE ATAÇ – MURAT BALTACI
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