Kahramanmaraş'ta kar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı
Kahramanmaraş’ta aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
KAHRAMANMARAŞ 26.01.2022, 16:52 26.01.2022, 18:14
Kahramanmaraş’ta aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
İl ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Kent merkezinde kar yağışı sonrası bu eşsiz güzellikleri drone ile görüntüleyerek kent tanıtımına katkı sağlayan Ahmet Atçı oldu.
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