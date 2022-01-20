Kahramanmaraş'ta kar manzarası eşsiz güzellikler sunuyor

Beyaz örtüyle kaplanan Kent, yüksek kesimlerinden vatandaşlara görsel şölen sunuyor

Şehir merkezi ve ovaların tamamen karla kaplanması, güneşle birlikte seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan rüzgarla birlikte oluşan eşsiz güzellik ise Aksu Haber aracılığı ile görüntülendi.