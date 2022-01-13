Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti

Olay, Göksun İlçesi Küçükçamurlu mahallesinde yaşandı. Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Göksun’da kar ve tipi nedeniyle yolları ulaşıma kapanan, Göksun İlçesi Küçükçamurlu mahallesine Karayolları ile Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

EKİPLER YOLLARI AÇTI, 112 EKİPLERİ HASTAYA ULAŞTI

Sağlık İl Müdürlüğü bünyesindeki Göksun ilçesi 112 Acil Komuta Merkezi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerindeki hastaları kurtarabilmek için adeta canla başla çalışıyor. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleriyle birlikte Küçükçamurlu mahallesine hareket eden sağlık ekipleri, kapanan ana yollarla mahalle yollarının açılmasının ardından, yüksek tansiyon ve şeker hastası Nazife nineye ulaştılar.

NAZİFE NİNENİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Snowtrack kar aracının dahi zaman zaman zorlandığı karlı yollarda, karayolları ile Büyükşehir karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle önden ilerleyerek, kapanan yolu açıp, sağlık ekiplerinin kar aracına yardımcı oldular. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Nazife nine Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.