Kahramanmaraş'ta kar yağışı dün geceden beri devam ediyor…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde başlayan ve kesintisiz devam eden yağışlara rağmen ana arterleri açık tutan Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da trafik akışında herhangi bir sorun yaşanmaması için tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.