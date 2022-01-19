Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oluyor!

Kar yağışı özellikle merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinin yüksek kesimleri ile Türkoğlu ilçe merkezinde etkili oluyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaklaşık 250 kişilik ekip ve 100 araçla yerleşim yerleri, ana yol ve sokaklarda küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarıyla karla kaplanan yolları açık tutuyor.

Öte yandan, çocuklar kartopu oynayıp kardan adam yaparak yağışın keyfini çıkarıyor.