kahramanmaraş'ta kara saplanan at arabası karayolları ekiplerince kurtarıldı

Karla mücadelesini sürdüren karayolları 58.Şube Şefliği ekipleri bir yandan da yolda kalanlara yardım etmeyi ihmal etmiyor.

Elbistan-Malatya kara yolunda kar küreme ve yol genişletme çalışmalarını sürdüren karayolları ekipleri, Sevdilli Mevkisinde soğuk havanında etkisiyle güçten düşen atın çekemediği için yokuşta kara saplanan at arabasını kurtardı.

Kırsal Yazıtopallı Mahallesinde besicilik yapan vatandaş, karayollarına ait araç ile saplandığı yerden kurtarılan ve üzerinde hayvan yemi olan arabasını ata koşarak köyün yolunu tuttu.