Kahramanmaraş'ta karantina kuralına uymayan 2 kişi daha KYK yurduna yerleştirildi!

Elbistan’da yeni tip koronavirüs (kovid-19) test sonucu pozitif çıkan iki kişi, sokağa çıkarak karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanıp, Kahramanmaraş’ta ki Avşar KYK yurduna yerleştirildi.

Yapılan denetimlerde maske kuralına uymayan 42 kişiyeyse 900’er lira para cezası uygulandı.

Öte yandan ekiplerle birlikte halde denetimlere katılan Kaymakam Özkan Demir durumun ciddi olduğunu belirterek esnafları uyardı.

Virüsün yayılımının önlenmesi için filyasyon ekip sayısının artırıldığına değinen demir: “ Vatandaşlarımıza ulaşma gayreti içindeyiz. Bugün de toptancılarımıza gelerek onların kurallara uyup uymadığını kontrol ediyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde kurum müdürlerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile yaptığımız toplantının ardından sivil toplum örgütlerimiz ve iş adamlarımızın araç desteği ile filyasyon ekibi sayısını artırdık. Kamu görevlileri olarak bizler üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışırken, vatandaşlarımızdan da aynı mücadeleyi bekliyoruz. Bu süreci hep birlikte kurallara uyarak birbirimize destek vererek atlatabileceğimiz herkesin bilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.