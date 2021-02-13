Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
KAHRAMANMARAŞ 13.02.2021, 00:23
Alınan bilgiye göre, Büyükimalı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet (70) ve Neziha Demirdöğen (70) çiftinden haber alamayan komşuları, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, kilitli kapının kırılmasının ardından girdikleri evde baygın halde buldukları yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Demirdöğen çiftinin cenazeleri, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Türkoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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