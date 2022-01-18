Kahramanmaraş'ta karda dondurma keyfi!
Kahramanmaraş’ın dünyaca ünlü dondurma markası MADO, kente yılın ilk karı düşmesi sonrası dondurma şovu yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 18.01.2022, 17:21 18.01.2022, 19:09
Kahramanmaraş dondurmasını Dünyanın birçok ülkesinde gururla temsil eden MADO, her yıl geleneksel hale getirdiği kar altında dondurma şovunu şehir merkezine yılın ilk karı düşmesiyle birlikte gerçekleştirdi.
Yoğun kar yağışı altında dondurma şovu yapan MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, satırla kestiği dondurmaları yoldan geçen yaya ve sürücülere ikram etti.
Kanbur, 35 yıl önce oğluyla birlikte yine karın altında dondurma şovu yaptıkları fotoğrafı göstererek şunları söyledi.
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