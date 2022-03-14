Kahramanmaraş'ta kardan kapanan 112 mahalle yolu ulaşıma açıldı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 112 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.
KAHRAMANMARAŞ 14.03.2022, 09:19
Büyükşehir belediyesi ekipleri, 11 ilçede kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için 220 araç ve 600 personel çalışma yürüttü.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 11 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 112 kırsal mahalle yolunu trafiğe açtı. Eski Kahramanmaraş-Göksun kara yolunun ise ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaptığı açıklamada, kar yağışının etkili olduğu kentte tüm ekiplerin, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için sahada olduğunu söyledi.
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