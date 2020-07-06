Kahramanmaraş'ta kardeş kavgasında 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Izgın Mahallesi'nde iki kardeş arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirini yaraladı.
KAHRAMANMARAŞ 06.07.2020, 20:47 06.07.2020, 20:56
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Edinilen bilgiye göre, Izgın Mahallesi'nde M.P. (48) ile Ö. P. (45) kardeşler arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ö. P. göğsünden aldığı bıçak darbesi ile yaralanırken, ağabey M. P.'ta aldığı darbeler sonucu başından ve belinden yaralandı.
Elbistan Devlet Hastanesi ve Özel Yaşam Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı.
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