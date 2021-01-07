Kahramanmaraş'ta karısını öldüren şahıs intihar etti!

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde kızının gözü önünde eşini öldüren adam intihar etti.

Alınan bilgiye göre, aşağı içmeler Mahallesi Barış Sokakta yaşayan Hasan Bakır (80) sabah saatlerinde yaşadığı tartışmanın ardından ikinci evliliğini yaptığı Döndü Bakır’ı (47) pompalı tüfekle vurdu. 9 yaşındaki çocukları H. Bakır’ın gözü önünde yaşanan olayın ardından 155’i arayıp olayı anlatan Hasan Bakır, ardından ilk evliliğinden olan kızını arayıp kardeşinize sahip çıkın dedikten sonra aynı tüfek ile kendine ateş etti.

İhbarın ardından polis ekipleri ile birlikte olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Hasan ve Döndü bakır çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasan ve Döndü Bakır çiftinin cenazeleri Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.