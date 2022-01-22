Kahramanmaraş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde cadde ve sokaklar temizleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.01.2022, 09:38
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklarda bir yandan tuzlama ve yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor.
Kar yağışının ardından fırtına ve buzlanmanın yaşandığı kentte, bu geceden itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgasına karşı da yaklaşık 400 personel, 210 araçla muhtemel olumsuzluklara hazır bekletiliyor.
Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan ekipler, yaya geçitleri, otobüs durakları ve yürüyüş yollarında da çalışma yürütüyor.
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