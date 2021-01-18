Kahramanmaraş'ta karla mücadele devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kış aylarının çetin geçtiği bölgelerde kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi adına il genelinde kar temizleme ve yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz il genelinde kar yağışı olan bölgelerde ulaşımın akmaması için karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre etkin bir şekilde devam ettiriyor. Ekipler kar yağışı olan Dulkadiroğlu İlçesi Ağabeyli, Başdervişli, Elmacık bölgelerinde, Onikişubat’ta Kümperli, Çağırgan ve Kandıl bölgelerinde, Andırın’da Osmancık, Kaleboynu ve Çokak bölgelerinde, Çağlayancerit’te Soğukpınar, Kale ve Helete bölgelerinde, Göksun’da Mürsel, Yoğunoluk, Küçükçamurlu ve Meyremçil bölgelerinde etkin bir şekilde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.