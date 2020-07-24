Kahramanmaraş'ta kasaplar kurban bayramına hazır!
Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte kasaplarda bayram telaşı erken başladı.
KAHRAMANMARAŞ 24.07.2020, 12:54 24.07.2020, 13:10
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Özellikle pandemi ile mücadele edilen şu dönemde kasaplarda başta hijyen olmak üzere kullandıkları tüm malzemeleri şimdiden dezenfekte edip bayram hazırlıklarını tamamladı.
Et satışlarını bitirdiklerini söyleyen kasaplar bayrama hazır olduklarını ve şimdiden etlerini ayıklatmak isteyen vatandaşlara ise yoğunluk oluşmaması amacıyla sıra vermeye başladıklarını söyledi.
Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran ise Aksu Haber’e yaptığı açıklamada tüm üyelerini Kovid-19 tedbirleri kapsamında uyardıklarını ve bu kapsamda denetimlerini tamamladıklarını söyledi.
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