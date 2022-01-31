Kahramanmaraş'ta kaşla göz arasında laptop hırsızlığı
Bir işletmeye hırsız zanlı müşteri gibi davranıp dikkatlerin dağıldığı anı kovaladı ve laptopu çaldı.
KAHRAMANMARAŞ 31.01.2022, 14:24 31.01.2022, 14:38
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı İsmet Paşa mahallesinde bulunan bir işletme de laptop çalındı.
Önce ki gün müşteri gibi kendini tanıtıp çalışanlardan bir şeyler talep eden zanlı kimsenin olmadığı an da kasanın yanında bulunan laptopu çalarak olay yerinde hızla uzaklaştı.
Görüntülerde de göründüğü gibi dakikalarda çalışanları oyalayan zanlı kabloluları sökmek için bir hayli uğraştı. Kablolarında ayırdığı laptopu kendi eşyasıymış gibi yanında getirdiği çantanın içine bıraktı ve işletmeden çıkıp gitti.
Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
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