Kahramanmaraş'ta kaşla göz arasında laptop hırsızlığı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı İsmet Paşa mahallesinde bulunan bir işletme de laptop çalındı.

Önce ki gün müşteri gibi kendini tanıtıp çalışanlardan bir şeyler talep eden zanlı kimsenin olmadığı an da kasanın yanında bulunan laptopu çalarak olay yerinde hızla uzaklaştı.

Görüntülerde de göründüğü gibi dakikalarda çalışanları oyalayan zanlı kabloluları sökmek için bir hayli uğraştı. Kablolarında ayırdığı laptopu kendi eşyasıymış gibi yanında getirdiği çantanın içine bıraktı ve işletmeden çıkıp gitti.

Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.