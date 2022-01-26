Kahramanmaraş'ta kasten öldürme suçundan aranan şahıs Yakalandı

Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masasınca Kasten Adam Öldürme ve Tehdit suçlarından toplam 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T. D.(27) isimli şahısın Abdulhamithan Mahallesinde bir akrabasının evinde saklandığı tespit edilerek Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskın ile yakalandı. Emniyetteki ve adliyedeki işlemleri sonrasında şahıs cezaevine gönderildi