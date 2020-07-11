Kahramanmaraş'ta katıldıkları düğünde koronavirüs bulaşan davetliler tedavi altına alındı!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde katıldıkları bir kına gecesi ve düğünde koronavirüs bulaşan hastalar tedavi altına alındı.
Elbistan’da bir düğün salonunda yapılan düğüne katılan kişilerin rahatsızlanması üzerine yapılan tahlillerde vatandaşlara koronavirüs bulaştığı belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi, Pınarbaşı Mevkisi’ndeki bir düğün salonunda yapılan düğünün ardından bazı kişiler rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan kişilerin gösterdiği belirtiler üzerine yapılan tahlillerde kişilerin koronavirüs yakalandığı belirlendi.
Olayın ortaya çıkmasının ardından Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince başlatılan çalışmalarla düğüne katılan kişilere ulaşılarak tahlilleri yapıldı.
Analiz sonuçlarına göre davetlilerde koronavirüs tespit edildi. Hastalar, Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, filyasyon ekipleri kına gecesi ve düğüne katılan diğer davetlilere ulaşmaya çalışıyor.
Düğünde sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak hastalık bulaşmasına vesile olan düğün salonu işletmecileri ile düğün sahibi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Yüklü miktarda para cezası uygulanması öngörülen düğün salonu işletmecileri ile düğün sahibinin, sosyal mesafe kurallarını ihlal ve halk sağlığını tehdit etmek suçlarından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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