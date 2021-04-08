Kahramanmaraş'ta katliam gibi kaza!

Kaza Elbistan Göksun karayolu Karaelbistan Mahallesi Şehitlik Mevkisinde meydana geldi.

Mustafa Okur idaresindeki 46 ADL 262 plakalı ambulans, Elbistan-Göksun karayolu Karaelbistan mevkiinde refüjü aşıp önüne çıkan sürücüsü tespit edilemeyen 46 D 7508 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Can pazarı yaşanan olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Münir Turan Peltek, (25) Sibel Örde (26) ve Übeyit Alkış (34) ismi belirlenemeyen bir kişi ile sağlık personelleri Mustafa Okur, Huriye Gülden ve Hacer Yıldırım yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Peltek, Örde ve ismi belirlenemeyen kişi yolda hayatını kaybetti, diğerleri ise Elbistan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.